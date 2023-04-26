Депутат петербургского ЗакСа Рахова стала фигурантом дела о «мертвых душах» в школе

СМИ пишут, что Рахову заподозрили в мошенничестве на 28 млн рублей в одной из школ Калининского района Петербурга. По предварительным данным, депутат проводила разные схемы с фиктивным трудоустройством людей в школу, за счет которых она получала зарплату.