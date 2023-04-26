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Депутат петербургского ЗакСа Рахова стала фигурантом дела о «мертвых душах» в школе

Происшествия
Депутат петербургского ЗакСа Рахова стала фигурантом дела о «мертвых душах» в школе

Сотрудники СК проверяют депутата петербургского заксобрания от "Единой России" Елену Рахову по делу о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Бельский заявил, что можно будет делать выводы о судьбе Раховой после предоставления полной информации от силовиков.

В настоящее время неизвестно, с чем именно связана проверка. Официальных комментариев от следователей не поступало.

СМИ пишут, что Рахову заподозрили в мошенничестве на 28 млн рублей в одной из школ Калининского района Петербурга. По предварительным данным, депутат проводила разные схемы с фиктивным трудоустройством людей в школу, за счет которых она получала зарплату.

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