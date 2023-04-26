«Будет апокалиптический сценарий»: Пригожин вспомнил последний разговор с экс-президентом Судана после заявления Киева по Бахмуту

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова, вспомнив последний разговор с экс-президентом Судана. Ранее украинский политик сообщил, что сдача города Бахмут станет причиной отката ВСУ на запад.
В отчете украинского командования указывалось, что ВСУ ежедневно теряют от 600 до 700 военнослужащих. На фоне данной информации журналисты решили спросить у Пригожина, стоит ли в ближайшее время ждать хороших новостей с фронта.
«2 апреля 2019 года я в последний раз видел Омара аль-Башира в Судане и сказал ему: «Президент, если срочно не сделать выводы, то в Судане будет апокалиптический сценарий». Посмотрите международные новости, что там происходит. Мы никаких выводов не делаем, все время ждем хороших новостей. А прогноз у нас также апокалиптический, могу вам сказать об этом с уверенностью. И если мы не сделаем эти выводы, то хороших новостей, может оказаться, мы не услышим еще много-много лет», — публикует заявление основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин оценил текущую обстановку в Бахмуте. По его словам, в городе проходят тяжелые бои, а бойцы ЧВК «Вагнер» по-прежнему не получают необходимые боеприпасы.