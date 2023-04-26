Ведущий экономист Банка Англии рассказал об ухудшении финансового положения британцев

Британцам следует смириться с тем, что их экономическое положение ухудшилось. Для ситуативных улучшений властям необходимо остановить попытки поддерживать реальную покупательную способность с помощью роста цен или зарплат. Такое мнение высказал ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл, передает The Guardian.
По словам Пилла, происходящее стало результатом энергетического кризиса и высокой стоимости энергоресурсов. Ключевая причина заключается в импорте дорогого газа, считает ведущий экономист Банка Англии.
Территории Еврозоны ранее столкнулись с энергетическим кризисом на фоне роста цен на энергоносители, когда повышенный спрос и отказ от заключения долгосрочных контрактов с поставщиками топлива вызвали резкий скачок котировок.