Ведущий экономист Банка Англии рассказал об ухудшении финансового положения британцев

Британцам следует смириться с тем, что их экономическое положение ухудшилось. Для ситуативных улучшений властям необходимо остановить попытки поддерживать реальную покупательную способность с помощью роста цен или зарплат. Такое мнение высказал ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл, передает The Guardian.