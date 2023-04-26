«Был снят еще в августе»: военкор Фридрихсон рассказала об удаленном на YouTube репортаже про ЧВК «Вагнер»

Администрация видеохостинга YouTube удалила репортаж военного корреспондента Наданы Фридрихсон, посвященный ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила журналистка на своем канале в мессенджере Telegram.
Фридрихсон утверждает, что руководство видеохостинга намерено удалить весь контент, в котором так или иначе упоминаются «музыканты». По ее мнению, это связано с бессилием и злобой, которые лежат в основе политики YouTube, а также успехами «оркестра» в Бахмуте. Одним из удаленных роликов стал репортаж журналистки «ЧВК "Вагнер" наступает на Кодему».
«Как вы понимаете, этот репортаж был снят еще в августе месяце, ему скоро годовщина была бы, понимаете, мальчишонка бы уже пошел в детский сад, что называется. Вот сейчас они его снесли, потому что ЧВК "Вагнер" они считают террористической группой», — рассказала военкор.
Корреспонденты британского издания The Times ранее поделились своими впечатлениями от посещения военного госпиталя ВСУ, расположенного в Дружковке. Туда свозят бойцов, получивших ранения в Бахмуте. Журналисты утверждают, что сражение за этот город можно сравнить с битвой за Сталинград, так как украинская армия несет катастрофические потери.