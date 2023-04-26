«Был снят еще в августе»: военкор Фридрихсон рассказала об удаленном на YouTube репортаже про ЧВК «Вагнер»

Фридрихсон утверждает, что руководство видеохостинга намерено удалить весь контент, в котором так или иначе упоминаются «музыканты». По ее мнению, это связано с бессилием и злобой, которые лежат в основе политики YouTube, а также успехами «оркестра» в Бахмуте. Одним из удаленных роликов стал репортаж журналистки «ЧВК "Вагнер" наступает на Кодему».