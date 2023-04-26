«Ситуация зашла в тупик». Хазин объяснил, как США оказались на пороге гражданской войны

Ситуация в Соединенных Штатах складывается очень опасным образом, ведь нынешний глава Белого дома 80-летний Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на второй срок. То есть впервые в истории США на пост президента страны претендует человек, не имеющий никакой программы.
Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на канале «Соловьев LIVE» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого, в Америке творится что-то невообразимое.
«Для чего он [Джо Байден] идет [на второй президентский срок]? По большому счету, всем стало понятно, что единственная задача, которую при этом можно решать – это задача ликвидации Республиканской партии, то есть врагов. Это прямой путь к гражданской войне. Потому что есть две силы, каждая из которых борется не на жизнь, а на смерть – консенсуса нет», – рассуждает Хазин.
Эта ситуация, убежден эксперт, с точки зрения последствий очень опасна, так как власть в США и внешняя политика Америки находятся в руках людей, которые совершенно не представляют, что они делают. В итоге Соединенные Штаты оказалась в положении, когда у них просто не может быть никакой политики.
«Какая может быть политика, когда у тебя верхней стратегии нет, а внизу существует целая куча кланов, которые друг с другом агрессивно воюют, – подчеркивает политолог. – Я раньше посмеивался над словами про ядерную войну, но сейчас стал задумываться. Эти идиоты могут что-нибудь устроить. Что с этим делать? Непонятно».
Но если американские политики устроят в США гражданскую войну, все может оказаться еще сложнее, предупреждает Хазин. Ведь в этом случае те штаты, где поддерживают республиканцев, начнут воевать со штатами, голосующими за демократов. И выиграют в конце концов именно республиканские штаты, так как туда уже сейчас из штатов демократических перебирается все производство.
«Инженеры из Калифорнии бегут в Техас и во Флориду. Потому что в этих "зеленых" штатах ничего нельзя производить и делать. Мне абсолютно очевидно, что ситуация зашла в тупик», – добавил эксперт в заключение.
Напомним, ранее в Республиканской партии США заявили, что нельзя позволить действующему главе государства Джо Байдену воплотить в жизнь его предвыборное обещание «довести дело до конца».
Этот лозунг, под которым глава Белого дома намерен вести президентскую гонку, является главным предостережением против переизбрания Байдена, уверены республиканцы.