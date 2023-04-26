«Ситуация зашла в тупик». Хазин объяснил, как США оказались на пороге гражданской войны

Но если американские политики устроят в США гражданскую войну, все может оказаться еще сложнее, предупреждает Хазин. Ведь в этом случае те штаты, где поддерживают республиканцев, начнут воевать со штатами, голосующими за демократов. И выиграют в конце концов именно республиканские штаты, так как туда уже сейчас из штатов демократических перебирается все производство.