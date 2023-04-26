Экономист Вожов объяснил, чем финансовой системе США грозит паника со стороны американцев

Мартовские банкротства финансово-кредитных организаций в США были связаны с потерей доверия к организациям со стороны вкладчиков. Похожая ситуация наблюдается и с банком First Republic Bank, акции которого упали более чем на 90% с начала года, передает РИАМО мнение главы правления ПАО «РосДорБанк» Анатолия Вожова.