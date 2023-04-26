Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что сдача Бахмута приведет ВСУ к обвалу фронта

Отступление украинской армии из Бахмута (Артемовска) приведет к обвалу всего фронта. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в беседе с каналом «Первый».
Чиновник признался, что Бахмут на сегодняшний день является важным стратегическим пунктом. По его словам, город обязательно следует удержать, чтобы сохранить возможность обороняться на остальных участках украинского фронта.
«И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», — поделился неутешительной обстановкой Данилов.
Напомним, освобождением Бахмута занимаются исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» уже установили контроль над такими населенными пунктами как Красная Гора, Парасковиевка и Берховка.