Си Цзиньпин назвал основу китайско-украинских отношений

Глава китайского государства Си Цзиньпин высказал свое мнение относительно партнерских связей Пекина и Киева. Позиция политика на этот счет была озвучена 26 апреля.
По словам лидера КНР, контакты двух стран строятся на уважительном отношении к суверенитету друг друга. Выдержку из высказывания Си Цзиньпина обнародовали журналисты Центрального телевидения Китая.
«Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений», — сказал он.
При этом председатель КНР призвал Киев и Пекин смотреть в будущее и строить планы относительно сотрудничества на долгосрочную перспективу. С таким заявлением Си Цзиньпин выступил после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.