Французы понадеялись на миротворческие способности Китая после беседы Си Цзиньпина с Зеленским

Беседа глав двух государств состоялась 26 апреля, спустя месяц после призыва Зеленского к Си Цзиньпину о переговорах. Пользователи Сети обрадовались, поскольку для них появилась надежда на разрешение украинского кризиса. Они отметили, что Евросоюз и США уже не способны вершить миротворческую деятельность, поэтому эту ответственность приходится брать на себя другим странам.