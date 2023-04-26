Французы понадеялись на миротворческие способности Китая после беседы Си Цзиньпина с Зеленским

Телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвали бурную дискуссию в Сети. Читатели французской газеты Le Figaro понадеялись на миротворческие способности Китая, предложившего план урегулирования конфликта.
Беседа глав двух государств состоялась 26 апреля, спустя месяц после призыва Зеленского к Си Цзиньпину о переговорах. Пользователи Сети обрадовались, поскольку для них появилась надежда на разрешение украинского кризиса. Они отметили, что Евросоюз и США уже не способны вершить миротворческую деятельность, поэтому эту ответственность приходится брать на себя другим странам.
«Китайцы справятся уж во всяком случае лучше Байдена», — написал один из читателей.
«Да, мы услышим от них меньше лекций о "новых европейских ценностях", они будут более прагматичны. Зато есть шансы на позитивный результат», — добавил другой.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Си Цзиньпином были долгими и содержательными. Стоит отметить, что это была первая беседа глав государств с начала спецоперации на Украине.