Арестович: Порошенко обвинит Зеленского в эскалации конфликта в ходе предвыборной кампании

Бывший украинский лидер Петр Порошенко намерен обвинить действующего главу государства Владимира Зеленского в эскалации конфликта в ходе своей предвыборной кампании. Об этом рассказал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Политик отметил, что Порошенко выбрал тезис, который будет использовать на грядущих выборах. За основу выбрана роль Зеленского в боевых действиях на Украине, пояснил он.
«Они, наконец, определились с главным месседжем — если бы не Зеленский, то войны вообще бы не было», — написал Арестович в своем Twitter.
По словам экс-советника, в октябре на Украине планируются выборы в Верховную раду. Однако при действующем военном положении их можно будет провести лишь после соответствующих изменений в законодательстве, добавил он.