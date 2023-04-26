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Арестович: Порошенко обвинит Зеленского в эскалации конфликта в ходе предвыборной кампании

Политика
Арестович: Порошенко обвинит Зеленского в эскалации конфликта в ходе предвыборной кампании

Бывший украинский лидер Петр Порошенко намерен обвинить действующего главу государства Владимира Зеленского в эскалации конфликта в ходе своей предвыборной кампании. Об этом рассказал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Политик отметил, что Порошенко выбрал тезис, который будет использовать на грядущих выборах. За основу выбрана роль Зеленского в боевых действиях на Украине, пояснил он.

«Они, наконец, определились с главным месседжем — если бы не Зеленский, то войны вообще бы не было», — написал Арестович в своем Twitter.

По словам экс-советника, в октябре на Украине планируются выборы в Верховную раду. Однако при действующем военном положении их можно будет провести лишь после соответствующих изменений в законодательстве, добавил он.

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