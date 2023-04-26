Политолог Светов нашел объяснение идее США о возвращении Украины к границам 1991 года

Очередная проукраинская идея Белого дома нужна лишь для того, чтобы повысить рейтинг американского руководства внутри государства. К такому выводу пришел политолог Юрий Светов.
Ранее конгрессмены США сообщили, что готовят резолюцию с призывом урегулировать украинский кризис путем возвращения этой страны к границам 1991 года. Светов в ходе общения с журналистами телеканала «360» объяснил истинный смысл инициативы американских законодателей.
«Президент Джо Байден только объявил, что идет на второй срок. Ему надо предъявлять обществу какие-то победы на украинском направлении», – сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что мирные планы Пекина и Киева по Украине нашли точки соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.