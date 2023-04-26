Политолог Светов нашел объяснение идее США о возвращении Украины к границам 1991 года

Ранее конгрессмены США сообщили, что готовят резолюцию с призывом урегулировать украинский кризис путем возвращения этой страны к границам 1991 года. Светов в ходе общения с журналистами телеканала «360» объяснил истинный смысл инициативы американских законодателей.