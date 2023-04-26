С Новым Годом!

Связанные с советской историей два памятника снесли на западе Украины

Общество
Связанные с советской историей два памятника снесли на западе Украины

Демонтаж сразу двух памятников прошел в Мостисском районе Львовской области на западе Украины. Они были связаны с советской историей.

Снос прошел в среду, 26 апреля. Первым демонтированным объектом стал памятник советскому солдату, входившему в мемориальный комплекс воинам СССР в селе Малнов.

Кроме того, в городе Мостиска демонтировали фигуру скорбящей женщины. Она находилась на кладбище советских воинов, сообщили в областной администрации.

На Украине участились сносы памятников и мемориалов, связанных с Советским Союзом и Россией. Кроме того, там изменяют названия улиц и площадей.

#снос памятников #советский союз #Украина #львовская область