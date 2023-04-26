Пресс-секретарь Зеленского сообщил о точках соприкосновения в мирных планах Киева и Пекина

Официальный представитель главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Никифоров высказался по поводу мирного плана Пекина по ситуации на Украине.
По словам пресс-секретаря украинского лидера, инициативы Киева и Пекина по дипломатическому разрешению конфликтной ситуации нашли точки соприкосновения. Соответствующей информацией он поделился 26 апреля.
Напомним, что сегодня состоялись телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. После диалога китайский лидер пообещал направить в Киев представителя для обсуждения вариантов разрешения кризиса.