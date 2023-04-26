NetEase: китайцы поразились резкому ответу Захаровой на выпады Борреля в адрес КНР

По их мнению, позиция Москвы предельно ясна: отношения между странами должны основываться на взаимности, поэтому если ЕС решит отправить свои военные корабли в Тайваньский пролив, то все азиатские страны, включая Китай, могут поступить таким же образом в отношении Ла-Манша.