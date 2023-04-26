NetEase: китайцы поразились резкому ответу Захаровой на выпады Борреля в адрес КНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «мудро и резко» осадила главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за слова о том, что военно-морские силы стран ЕС должны начать патрулировать Тайваньский пролив. Об этом пишут журналисты китайского издания NetEase.
Ранее европейский дипломат заявил, что Европа обязана принять участие в ситуации, которая сейчас складывается на Тайване. Захарова в ответ написала в Telegram-канале, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в таком случае могут начать патрулировать пролив Ла-Манш.
«При таком раскладе военно-морские силы ряда стран АТР не должны ли патрулировать, например, Ла-Манш?» — задалась вопросом дипломат, добавив, что ЕС является лишь частью Европы, которая не может единолично принимать такого рода решения.
Авторы статьи посчитали реакцию Захаровой резкой, но в то же время мудрой, отметив, что ее высказывания прекрасно опровергают слова Борреля.
По их мнению, позиция Москвы предельно ясна: отношения между странами должны основываться на взаимности, поэтому если ЕС решит отправить свои военные корабли в Тайваньский пролив, то все азиатские страны, включая Китай, могут поступить таким же образом в отношении Ла-Манша.
«Сейчас уже не XIX век. Неужели европейские политики все еще думают, что это та эпоха, когда великие державы могут беспринципно отдавать приказы Китаю?» — возмутились в статье.
При этом Россия, напротив, отстаивает точку зрения Китая, что в полной мере показывает высокий уровень взаимодействия между двумя странами. По мнению экспертов, сотрудничество Москвы и Пекина по праву можно назвать «образцом отношений великих держав в новую эпоху».