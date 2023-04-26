Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов заявил, что Владимир Зеленский стал Гитлером

Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом — талантливый юморист, придя к власти, стал подобием Адольфа Гитлера. Такое мнение высказал звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов.
По словам юмориста, он и сам ждал победы Зеленского в президентской гонке на Украине. Однако когда его мечты сбылись — стало ясно, что коллега Морозова его «обманул».
«Я думал, он придет к власти, и сразу "мир — дружба — жвачка", мы поедем на Украину с гастролями. Я не думал, что юморист, причем хороший юморист, может стать Гитлером. А он стал» — заявил Морозов в YouTube-шоу на канале «Абзац и Ыыху с ним».
Высказался герой выпуска и о своих коллегах, покинувших Россию после начала СВО. Морозов выдвинул предположение, что за шутки о родной стране им щедро платят за рубежом.