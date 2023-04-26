«Поднимает авторитет». Политолог Безпалько оценил разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько не взялся анализировать переговоры двух лидеров, отметив, что важен сам факт беседы, а не ее содержание.
Телефонный разговор Си и Зеленского прошел 26 апреля, впервые с начала СВО. По информации СМИ, политики обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по украинскому конфликту. В частности, председатель КНР выразил надежду, что все стороны путем диалога достигнут «долгосрочного мира в Европе».
«Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки», — сказал китайский лидер.
Как обратил внимание Безпалько в беседе с «Политикой Сегодня», председатель КНР посетил Москву с трехдневным визитом, как раз после вынесения Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина.
Тогда же Си отказывался встречаться с Зеленским или ехать в Киев, не говоря уже про телефонные разговоры, уточнил политолог. Поэтому придавать большое значение этому звонку не стоит. Позиция Пекина ясна, особенно на фоне предложенного мирного плана по урегулированию конфликта, полагает эксперт.
«Китай проводит переговоры со всеми участниками конфликта, в том числе с США и другими странами, и очень четко выражает свою политику, которая направлена на поддержку России. <...> Для Зеленского — да, это в определенной степени плюс, это поднимает его авторитет», — заключил Безпалько.
После переговоров с китайским коллегой украинский президент в соцсетях сообщил, что провел долгий и содержательный телефонный разговор. Вероятность встречи в онлайн-формате или беседы по телефону Си Цзиньпина и Владимира Зеленского обсуждалась еще до прибытия первого в Москву 20 марта.
Ранее китайский МИД заявил, что бывший посол КНР в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по разрешению конфликтной ситуации между Москвой и Киевом. Подробности — в материале «ПС».