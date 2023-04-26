«Поднимает авторитет». Политолог Безпалько оценил разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Тогда же Си отказывался встречаться с Зеленским или ехать в Киев, не говоря уже про телефонные разговоры, уточнил политолог. Поэтому придавать большое значение этому звонку не стоит. Позиция Пекина ясна, особенно на фоне предложенного мирного плана по урегулированию конфликта, полагает эксперт.