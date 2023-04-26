Американский журналист и эксперт по пенитенциарным учреждениям Джей Ли рассказал в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада об устройстве тюремной системы США. Полной версией беседы делится Федеральное агентство новостей.
По словам Ли, в южных штатах, где летняя температура воздуха может превышать 45 градусов, отсутствуют кондиционеры.
«В тюрьмах на юге США нет кондиционеров, поэтому заключенные могут умереть от теплового удара», — отметил журналист.
При этом американские власти очень любят такой способ заключения, как одиночное, несмотря на признание его пыткой со стороны ООН и других международных организаций. Таким образом надзиратели игнорируют проблемы заключенных вместо их решения.
Ли также добавил, что труд заключенных для американских властей стал многомиллиардными контрактами, а не рабством, хоть это и нарушает 8 и 13 поправки к Конституции США. К тому же самые активных борцов за права запугивают отправкой в тюрьму их родных и близких.
Полиция США коррумпирована так же, как и Департамент исполнения наказаний, уверен журналист, и закон об условной неприкосновенности, освобождающий сотрудников правоохранительных органов от судебного преследования, заставляет их чувствовать себя безнаказанными. Они даже могут вторгнуться в частные дома без ордера, чем нарушают права американцев.
Тюремная система Соединенных Штатов нуждается в реформах, считает Ли. Но власти США и крупные СМИ игнорируют шокирующие факты о насилии в пенетрационных учреждениях, как будто ничего не происходит.
«Крупные СМИ не хотят освещать многое из того, что происходит в наших тюрьмах, потому что правда глаза колет, и такие новости снижают их рейтинг и просмотры. Поэтому они о таких вещах не говорят, и эта задача переходит к нам, маленьким СМИ. Темы, связанные с тюрьмой, не популярные», — подчеркнул журналист.
Его рассказы о тех ужасных вещах, которые происходят за стенами тюрем «мирового оплота демократии», не остались незамеченными, поэтому аккаунты Ли в соцсетях постоянно блокируют.