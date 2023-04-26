«Заключенные могут умереть от теплового удара»: американский журналист Джей Ли описал Мире Тэрада ужасы тюрем в США

Ли также добавил, что труд заключенных для американских властей стал многомиллиардными контрактами, а не рабством, хоть это и нарушает 8 и 13 поправки к Конституции США. К тому же самые активных борцов за права запугивают отправкой в тюрьму их родных и близких.