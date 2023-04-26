«Оцепил под себя». Глава Коми Уйба отчитал полицейского за замечание о нарушении ПДД

Глава Республики Коми Владимир Уйба нарушил ПДД, а когда на вызов приехали сотрудники правоохранительных орагнов, приказал им «стоять и защищать» его. Об этом сообщил Telegram-канал «16 негритят».
Инцидент произошел, когда полицейские, сославшись на многочисленные жалобы местных жителей, попросили чиновника убрать неправильно припаркованные автомобили около здания администрации.
«Ну, это я провожу совещание», — ответил Уйба.
Народный избранник также добавил, что часто «граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо».
«Еще раз говорю, глава проводит совещание, временно территорию я оцепил под себя», — прокомментировал он.
Глава региона посоветовал полицейским провести разъяснительную работу с негодующими гражданами, чтобы объяснить неправомерность их претензий.
«Территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции», — подсказал сотрудникам полиции Уйба.
Однако стражи порядка не впечатлились внезапной «мастер-классом» от чиновника и заметили, что такой «задачи не поступало».
«Кто не поступал? Вы не поняли меня? Вот стать и стоять, пока я не уеду. Дать приказ вам?» – резко резюмировал политик.
Стоит отметить, что глава Республики Коми Владимир Уйба нередко попадает в скандальные истории. Недавно он назвал «экологическим мусором» жителей, протестующих против строительства комплекса для сортировки отходов, а также заявлял, что он для местных граждан «Владимир Путин».
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