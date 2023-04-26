«Оцепил под себя». Глава Коми Уйба отчитал полицейского за замечание о нарушении ПДД

Стоит отметить, что глава Республики Коми Владимир Уйба нередко попадает в скандальные истории. Недавно он назвал «экологическим мусором» жителей, протестующих против строительства комплекса для сортировки отходов, а также заявлял, что он для местных граждан «Владимир Путин».