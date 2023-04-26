«Отвечать ударом на удар». Саймс оценил жесткий ответ Лаврова в ООН

Годы, проведенные Сергеем Лавровым на дипломатической службе – как в ООН, так и на посту министра иностранных дел РФ – позволили ему завести знакомство с большим числом иностранных лидеров и дипломатов. Поэтому то, как ведут себя по отношению к России представители США и европейских государств, не стало для него неожиданностью.