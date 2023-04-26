«Отвечать ударом на удар». Саймс оценил жесткий ответ Лаврова в ООН

Россияне могут гордиться своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тем, как он, председательствуя на заседании Совета безопасности ООН, мощно отвечал ударом на удар.
Такое мнение в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал американский политолог Дмитрий Саймс, по словам которого глава российского МИД отлично держит удар, что является достаточно редкой способностью.
Годы, проведенные Сергеем Лавровым на дипломатической службе – как в ООН, так и на посту министра иностранных дел РФ – позволили ему завести знакомство с большим числом иностранных лидеров и дипломатов. Поэтому то, как ведут себя по отношению к России представители США и европейских государств, не стало для него неожиданностью.
Напротив, Сергей Лавров в ситуации, когда Запад «с неожиданной яростью» сплотился против России, смог проявить в Нью-Йорке свои лучшие качества, считает Саймс.
«Должно быть, очень нелегко тем, кто находится на линии огня. Но мне кажется, что Лавровым Россия может гордиться – он проявил большую самодисциплину, он никогда не переходил на личности. В то же время, показывая готовность к диалогу и сотрудничеству, он тем не менее научился не просто говорить о неправильности западных позиций – он научился отвечать ударом на удар», – сказал Саймс.
Все дипломатические заявления и ответы Лаврова на выпады представителей Запада в Нью-Йорке, по мнению политолога, содержали ясное предупреждение, что Россия не намерена мириться с постоянной травлей и готова дать жесткий ответ. Причем этот ответ Россия даст в тот момент, когда американцы и европейцы меньше всего будут к нему готовы.
«И Лавров, и его заместитель Рябков четко говорили в Нью-Йорке, что такое обращение с Россией не только неприемлемо – но РФ не будет его терпеть и найдет способы, найдет правильное время для ответа на ту кампанию давления, а иногда и прямой травли, с которыми России и лично главе ее МИД приходится сегодня сталкиваться», – подчеркнул Дмитрий Саймс.
Напомним, ранее глава МИД России провел пресс-конференцию по итогам своего председательства в Совбезе ООН. В ходе пресс-конференции, Сергей Лавров уделил особое внимание заявлениям западных стран о том, что российско-украинские переговоры станут возможны только после того, как Украина проведет наступление, к которому ее активно готовит Запад.
По словам министра, подобные смешные заявления делаются представителями США и ЕС, исходя из какой-то шизофренической логики.