Международная метеорная организация установила причину вспышки в небе над Киевом

Вспышка, возникшая в небе над Киевом 19 апреля, была результатом падения метеора. Об этом сообщили специалисты Международной метеорной организации.
По словам ученых, над украинской столицей пролетел метеор, размеры которого достигали 50 сантиметров в диаметре. Небесное тело имело массу в несколько сотен килограммов.
Падение метеора началось около 21:57 по московскому времени и продолжалось в районе пяти секунд. Вспышку зафиксировали на большом расстоянии восточными камерами European Fireball Network.
Эксперты отметили, что позже небесное тело взорвалось. Это произошло на высоте в 38 километров, говорится на сайте организации.