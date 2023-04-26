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Международная метеорная организация установила причину вспышки в небе над Киевом

Общество
Международная метеорная организация установила причину вспышки в небе над Киевом

Вспышка, возникшая в небе над Киевом 19 апреля, была результатом падения метеора. Об этом сообщили специалисты Международной метеорной организации.

По словам ученых, над украинской столицей пролетел метеор, размеры которого достигали 50 сантиметров в диаметре. Небесное тело имело массу в несколько сотен килограммов.

Падение метеора началось около 21:57 по московскому времени и продолжалось в районе пяти секунд. Вспышку зафиксировали на большом расстоянии восточными камерами European Fireball Network.

Эксперты отметили, что позже небесное тело взорвалось. Это произошло на высоте в 38 километров, говорится на сайте организации.

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