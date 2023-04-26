Законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля за иноагентами внесли в Госдуму

Проект, предполагающий наделить Минюст России функцией контроля законодательства об иноагентах, внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Как заявил депутат ГД Василий Пискарев, сейчас важно устранить лазейки для иностранных агентов, которые пытаются обойти законы России. По его словам, комиссия по расследованию иностранного вмешательства продолжает точечную настройку законодательства.
В случае принятия поправок признанные иноагентами лица и организации лишатся имущественной поддержки государства. К ней относится получение недвижимости и необходимого для бизнеса оборудования на безвозмездной либо льготной основе.