США подтвердили желание видеть Россию участницей СНВ-3

Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия возобновила участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщили в Министерстве энергетики США.
В ведомстве также отметили, что Вашингтон хочет, чтобы Москва приняла участие в обсуждении нового соглашения об ограничении ядерных вооружений.
«Мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора», — отметила глава национального управления ядерной безопасности при минэнерго Джилл Хруби.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия приостанавливает участия в договоре СНВ-3.