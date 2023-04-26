На Кипре перед пожаром у Российского центра науки и культуры дежурил подозрительный минивэн

Ранее сообщалось о пожаре, охватившем здание российского центре в столице Кипра. К счастью, обошлось без пострадавших. Перед началом возгорания были слышны два хлопка. Очевидцы утверждают, что неизвестные забросали здание коктейлями Молотова.