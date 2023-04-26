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На Кипре перед пожаром у Российского центра науки и культуры дежурил подозрительный минивэн

Происшествия
На Кипре перед пожаром у Российского центра науки и культуры дежурил подозрительный минивэн

Директор Российского центра науки и культуры в Никосии Алина Радченко заявила, что у здания перед поджогом дежурил минивэн.

Радченко уточнила, что информацию об автомобиле ей передали очевидцы. По их словам, машину наблюдали в зоне здания в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось о пожаре, охватившем здание российского центре в столице Кипра. К счастью, обошлось без пострадавших. Перед началом возгорания были слышны два хлопка. Очевидцы утверждают, что неизвестные забросали здание коктейлями Молотова.

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