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Немецкие журналисты оценили влияние санкций Запада на российскую авиацию

Экономика
Немецкие журналисты оценили влияние санкций Запада на российскую авиацию

Санкции, введенные против российской авиационной отрасли, не оказали влияния на воздушное движение над РФ, сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche.

Журналисты проанализировали данные сервиса Flightradar24 за 2022 год и выяснили, что существенных изменений после реализации санкций не произошло.

Запад делал ставку на тот факт, что многие годы самолеты для РФ производились за рубежом. Однако иностранные политики прогадали — как и с санкциями против России в других отраслях.

Запчасти РФ начала заказывать по неофициальным каналам или из третьих стран. Также президент страны Владимир Путин подписал документ о национализации принадлежащих другим странам самолетов и их перерегистрации в России.

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