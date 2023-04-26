Вологодские коммунисты решили привлечь электорат перед выборами песнями Летова

Буквально несколько дней назад, 22 апреля, в Вологде на площади Свободы прошел митинг, посвященный 153-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. На сайте областного отделения утверждается, что в ходе акции прозвучали «песни советской эпохи», но за столь скромным описанием скрывался настоящий рок-концерт.