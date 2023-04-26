Вологодские коммунисты решили привлечь электорат перед выборами песнями Летова

Вологодские коммунисты выбрали весьма изощренный способ привлечь молодую аудиторию на фоне предстоящих региональных и муниципальных выборов. Члены местной ячейки КПРФ решили заинтересовать потенциальный электорат импровизированным концертом, исполнив песни бессменного лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.
Буквально несколько дней назад, 22 апреля, в Вологде на площади Свободы прошел митинг, посвященный 153-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. На сайте областного отделения утверждается, что в ходе акции прозвучали «песни советской эпохи», но за столь скромным описанием скрывался настоящий рок-концерт.
Помимо прочего, местные коммунисты исполнили хит «И Ленин такой молодой», по всей видимости, решив «помянуть» не только вождя, но и Летова. Как сыронизировали авторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы», песня прозвучала в стиле «череповецкий гранж».
«Комичнее всего смотрятся коммунисты в корпоративном мерче, не понимающие, что сегодня на хайпе рэперы. Так что лучше бы пригласили выступить у памятника Ильичу группу "Кровосток" с одноименным треком», — пишет «Выборы, выборы, выборы».
Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года. Запланированы избирательные кампании различного уровня, в некоторых регионах россияне выберут губернаторов. В Москве ожидается смена мэра, одним из кандидатов от КПРФ стал 34-летний внук лидера партии Леонид Зюганов, подробнее — в нашей статье.