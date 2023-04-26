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Вологодские коммунисты решили привлечь электорат перед выборами песнями Летова

Региональная политика
Вологодские коммунисты решили привлечь электорат перед выборами песнями Летова

Вологодские коммунисты выбрали весьма изощренный способ привлечь молодую аудиторию на фоне предстоящих региональных и муниципальных выборов. Члены местной ячейки КПРФ решили заинтересовать потенциальный электорат импровизированным концертом, исполнив песни бессменного лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Буквально несколько дней назад, 22 апреля, в Вологде на площади Свободы прошел митинг, посвященный 153-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. На сайте областного отделения утверждается, что в ходе акции прозвучали «песни советской эпохи», но за столь скромным описанием скрывался настоящий рок-концерт.

Вологодские коммунисты решили привлечь электорат перед выборами песнями Летова

Помимо прочего, местные коммунисты исполнили хит «И Ленин такой молодой», по всей видимости, решив «помянуть» не только вождя, но и Летова. Как сыронизировали авторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы», песня прозвучала в стиле «череповецкий гранж».

«Комичнее всего смотрятся коммунисты в корпоративном мерче, не понимающие, что сегодня на хайпе рэперы. Так что лучше бы пригласили выступить у памятника Ильичу группу "Кровосток" с одноименным треком», — пишет «Выборы, выборы, выборы».

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года. Запланированы избирательные кампании различного уровня, в некоторых регионах россияне выберут губернаторов. В Москве ожидается смена мэра, одним из кандидатов от КПРФ стал 34-летний внук лидера партии Леонид Зюганов, подробнее — в нашей статье.

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