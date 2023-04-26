Баранец назвал грозным сигналом для НАТО маневры российских Ту-160 над Норвежским морем

Россия в очередной раз напомнила Западу, что способна жестко ответить на военные выпады в свой адрес, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В комментарии для издания «ПолитРоссия» он оценил маневры двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В рамках учебного полета, который длился около 14 часов, экипажи отработали ночную и дневную дозаправку.
«Мы просто лишний раз напомнили: если НАТО на нас полезет, нам есть чем ответить», — сказал собеседник журналистов.
Баранец также отметил, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство других стран и не устраивали провокаций, как это часто делают США и их союзники.