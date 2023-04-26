«Политика»: мирный план Китая по Украине стал поводом для дискуссии о будущем мировом порядке

Как отмечает эксперт, Китай стремится сформировать как можно более выгодную для себя позицию на международной арене. КНР, предложив мирный план по Украине, хочет повысить себя в глазах своих партнеров: Индии, Ирана, Саудовской Аравии и стран Африки.