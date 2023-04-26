«Политика»: мирный план Китая по Украине стал поводом для дискуссии о будущем мировом порядке

Проект Китая по урегулированию украинского кризиса стал поводом для дискуссии о будущем мировом порядке. Об этом пишет обозреватель Бошко Якшич в статье для сербской газеты «Политика».
Как отмечает эксперт, Китай стремится сформировать как можно более выгодную для себя позицию на международной арене. КНР, предложив мирный план по Украине, хочет повысить себя в глазах своих партнеров: Индии, Ирана, Саудовской Аравии и стран Африки.
«Это объясняет, почему, несмотря на мирную инициативу по Украине, Китай не внес конкретных предложений для мирного решения вооруженного конфликта», — пишет Якшич.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что 26 апреля провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. По его словам, диалог был долгим и содержательным.