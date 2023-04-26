По словам экс-политика, новым лидером будет назначен бывший глава украинского государства Петр Порошенко. Догадки подтверждаются его медиаресурсами, которые в унисон с западной прессой обвиняют Зеленского в эскалации конфликта и предрекают провальное контрнаступление, передает «ПолитРоссия».