США желают отстранить президента Украины Владимира Зеленского и его команду от власти. В связи с этим на Западе разрабатывается новый госпереворот, уверен бывший народный депутат Верховной рады Илья Кива.
По словам экс-политика, новым лидером будет назначен бывший глава украинского государства Петр Порошенко. Догадки подтверждаются его медиаресурсами, которые в унисон с западной прессой обвиняют Зеленского в эскалации конфликта и предрекают провальное контрнаступление, передает «ПолитРоссия».
«Очень хочет стать следующим президентом Кличко. Он сейчас по этому вопросу активно ведет переговоры как с западными кураторами, так и внутри команды», — отметил Кива в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. О подробностях информирует РИА Новости.