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Экс-нардеп Рады Кива предрек очередной госпереворот на Украине руками Запада

Политика
Экс-нардеп Рады Кива предрек очередной госпереворот на Украине руками Запада

США желают отстранить президента Украины Владимира Зеленского и его команду от власти. В связи с этим на Западе разрабатывается новый госпереворот, уверен бывший народный депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам экс-политика, новым лидером будет назначен бывший глава украинского государства Петр Порошенко. Догадки подтверждаются его медиаресурсами, которые в унисон с западной прессой обвиняют Зеленского в эскалации конфликта и предрекают провальное контрнаступление, передает «ПолитРоссия».

«Очень хочет стать следующим президентом Кличко. Он сейчас по этому вопросу активно ведет переговоры как с западными кураторами, так и внутри команды», — отметил Кива в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. О подробностях информирует РИА Новости.

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