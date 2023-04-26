Читатели «Гуаньча» изумились ответу Путина на арест российских активов на Западе

Путин 25 апреля подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных государств в ответ на блокировку или ограничение доступа к российским активам за границей. Читатели «Гуаньча» призвали Пекин брать пример с Москвы, повысив западные инвестиции в страну и сократив количество имущества за рубежом.