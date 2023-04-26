Читатели «Гуаньча» изумились ответу Путина на арест российских активов на Западе

Ответ президента РФ Владимира Путина на арест российских активов на Западе восхитил читателей китайского портала «Гуаньча». Пользователи назвали решение главы государства гениальным.
Путин 25 апреля подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных государств в ответ на блокировку или ограничение доступа к российским активам за границей. Читатели «Гуаньча» призвали Пекин брать пример с Москвы, повысив западные инвестиции в страну и сократив количество имущества за рубежом.
«Зуб за зуб. Гениально!» — восхитился ловким трюком Путина один из пользователей.
«Опыт захвата российских активов европейскими странами и США показал миру, что им нельзя доверять», — написал другой.
«Поддерживаю президента Путина», — добавил третий.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал указ об изъятии зарубежных активов ответом на враждебные действия западных стран. По его словам, целью этого законопроекта является формирование компенсационного фонда для введения зеркальных мер.