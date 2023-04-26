В МИД РФ не исключили введения ответных мер в случае ареста российской недвижимости

В российском дипломатическом ведомстве заявили о реализации ответных мер, если власти Финляндии арестуют российскую недвижимость. В частности, речь идет о Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, передает РИА Новости.
Ранее финские политики заявили об аресте семи квартир российского центра в столице Финляндии. Общая площадь арестованной недвижимости может составлять 173 квадратных метра, а стоимость — 1,4 млн евро.
Российские дипломаты сообщили, что не получили разъяснений касательно действий финской стороны. Также в МИД РФ сделали предупреждение — в случае нежелания обсуждать проблему, Россия введет ответные меры.