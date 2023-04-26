Путин подписал указ о реализации ответных мер в случае изъятия активов РФ за границей

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, которые будут реализованы в случае изъятия российских активов в других странах, сообщает «Лента.ру».
Такое решение необходимо для борьбы с незаконными действиями США, а также других государств и иностранных компаний. В случае ограничения прав на принадлежащее РФ имущество российская сторона введет внешнее управление активами недружественных стран.
Такое временное управление иностранными предприятиями будет прекращено по решению президента России. При этом российский бизнес компаний «Юнипро» и «Фортум» уже перешел в управление Росимущества.
Ранее в США заявили о намерении передать замороженные российские активы украинской стороне.