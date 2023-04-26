Бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит спецделегацию на Украину

Китайское внешнеполитическое ведомство заявило, что специальную делегацию по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом возглавит бывший посол КНР в России Ли Хуэй.
Известно, что 26 апреля прошли телефонные переговоры между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся впервые с начала российской СВО по демилитаризации и денацификации соседнего государства.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам по Украине. Однако для этого Кремль должен увидеть, что киевский режим тоже желает разрешения конфликта, указала она.