Европейцы, лишившись доступа к российскому газу, теперь вынуждены покупать дорогой американский СПГ. И эта безвыходная ситуация грозит им настоящей катастрофой.
Об этом в эфире канала БЕЛТА рассказал блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко, по словам которого, европейцев, и канцлера Германии Олафа Шольца в том числе, вовсе не радует перспектива втридорога переплачивать американцам за сжиженный природный газ. Но теперь, когда они уже «прогнулись», никаких других вариантов у них просто не осталось.
Обеспечив себе независимость от российского трубопроводного газа, европейцы теперь вынуждены «улыбаться и махать» через не хочу, приветствуя очередной танкер с сжиженным газом из США.
«У европейцев с логикой в нашей парадигме и нашей системе ценностей большие проблемы. Люди, неважно по каким причинам отказавшиеся от нашего газа, теперь покупают дорогой американский газ. Плюс неэффективная ветроэнергетика, с которой уже были прецеденты. Ветер не дует – и они все отключаются, у них катастрофа. Теперь их ждет та же самая катастрофа, но более дорогая», – подчеркнул Онуфриенко.
Также эксперт отметил, что ценообразование американского СПГ полностью зависит от рынка. И если на внутреннем рынке в США это ценообразование происходит одним образом, то для европейцев американский рынок является внешним, а значит им придется покупать тот же газ по цене в пять раз выше.
«Я помню годы, когда цена на газ Henry Hub превышала не то, что 1 тысячу долларов, а 6 тысяч, когда кругом он стоил 250 долларов. Когда в США два или три года назад были мощнейшие снегопады с отключением электроэнергии в Техасе, цена на американский газ превышала 10 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров», – напомнил Онуфриенко.
И хотя такая высокая цена на СПГ держалась в Техасе только в отдельные дни, теперь вся Европа будет вынуждена так жить.
И, что интересно, речь идет о той же самой Европе, которая получала сколько угодно российского газа по цене в 200 долларов за тысячу кубов. А если цена на голубое топливо поднималась до 250 долларов, европейцы подавали на «Газпром» в суд. Но на Соединенные Штаты европейцы в суд подавать не станут, добавил блогер.