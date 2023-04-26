«Деваться некуда». Онуфриенко предсказал Европе очень дорогую катастрофу без газа из РФ

Об этом в эфире канала БЕЛТА рассказал блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко, по словам которого, европейцев, и канцлера Германии Олафа Шольца в том числе, вовсе не радует перспектива втридорога переплачивать американцам за сжиженный природный газ. Но теперь, когда они уже «прогнулись», никаких других вариантов у них просто не осталось.