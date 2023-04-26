Дипломат Гатилов обвинил США в злоупотреблении статусом принимающей страны ООН

Постоянный представитель официальной Москвы при ООН в Женеве Геннадий Гатилов раскрыл неудобную для американской стороны правду о злоупотреблении Правительства США статусом принимающей страны Организации Объединенных Наций.
Таким образом он высказался о недавних событиях вокруг невыдачи российским журналистам виз. Представители СМИ должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк.
«Соединенные Штаты чрезвычайно злоупотребляют своим статусом принимающей страны ООН», — обвинил дипломат Белый дом на брифинге с журналистами ассоциации ACANU.
Ранее первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые западные страны пытаются настроить страны Африки против России.