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Захарова оценила готовность Пекина содействовать урегулированию украинского кризиса

Политика
Захарова оценила готовность Пекина содействовать урегулированию украинского кризиса

Украинская сторона демонстрирует непринятие любых здравых инициатив, которые направлены на урегулирование конфликта с Россией. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина.

Дипломат положительно оценила стремление Пекина разрушить противостояние. По ее словам, согласием к диалогу КНР проявил готовность действовать для налаживания переговорного процесса между Киевом и Москвой.

«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив», — отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что она является первым российским дипломатом с персональной страницей на сайте Госдепа США. По ее словам, добавление данных о ней обошлось Вашингтону в120 миллионов долларов.

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