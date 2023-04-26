Недавно сотрудники издания побывали в госпитале, который располагается в городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Именно в это медучреждение пребывают раненые украинские солдаты, выступающие против «музыкантов» в Бахмуте. По словам корреспондентов, киевский режим в боях за этот населенный пункт лишился многих опытных военных. Количество погибших солдат Вооруженных сил Украины сравнимо с потерями в Сталинградской битве.