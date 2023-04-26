Сражения бойцов ЧВК «Вагнер» и украинских военнослужащих за Бахмут (Артемовск) напоминают Сталинградскую битву. К такому выводу пришли журналисты The Times.
Недавно сотрудники издания побывали в госпитале, который располагается в городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Именно в это медучреждение пребывают раненые украинские солдаты, выступающие против «музыкантов» в Бахмуте. По словам корреспондентов, киевский режим в боях за этот населенный пункт лишился многих опытных военных. Количество погибших солдат Вооруженных сил Украины сравнимо с потерями в Сталинградской битве.
Британские журналисты отметили, что сражение за Бахмут является самым серьезным с начала российской спецоперации. Сотрудники «оркестра» не только освобождают земли Донецкой Народной Республики, но и лишают Киев возможности провести наступательные операции.
Как считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после окончания «Бахмутской мясорубки» киевский режим начнет свое контрнаступление. Украинская армия ударит по другим позициям российских войск, пока «музыканты» будут находиться внутри этого населенного пункта.