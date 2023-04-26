«Выступление сказочника». Петербуржцев возмутил отчет Беглова перед Заксобранием

На момент публикации материала статистика под записью указывала на интерес лишь 12 тысяч человек из пяти с половиной миллионов жителей Северной столицы. Судя по слайдам, представленным во время отчета, город на Неве — один из процветающих российских регионов, но горожане убеждены в обратном.