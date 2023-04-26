«Выступление сказочника». Петербуржцев возмутил отчет Беглова перед Заксобранием

Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно представил итоги социально-экономического развития города за 2022 год. Отчет градоначальника в Мариинском дворце перед Законодательным собранием транслировался на странице местного правительства во «ВКонтакте», однако выступление совсем не заинтересовало петербуржцев.
На момент публикации материала статистика под записью указывала на интерес лишь 12 тысяч человек из пяти с половиной миллионов жителей Северной столицы. Судя по слайдам, представленным во время отчета, город на Неве — один из процветающих российских регионов, но горожане убеждены в обратном.
Комментаторы возмущены, почему данные в отчете Беглова значительно расходятся с реальностью. Помимо проблем города, ставших уже привычными, петербуржцы обратили внимание на прежде обещанные самим же градоначальником прямые линии. Такой формат общения с местными жителями, начатый губернатором, закрепился, однако в кадре почему-то сменяются его многочисленные «заместители».
Игнорируя недоумение людей, местное правительство назначило очередную прямую линию на четверг, 27 апреля, с участием вице-губернатора Алексея Корабельникова.
Помимо внесения в бан-лист, в «борьбе» с недовольством горожан используются и «виртуальные помощники». Ранее группа инициативных граждан движения «Петербург — Город перемен» создала петицию, призывающую улучшить состояние города путем отставки губернатора. Опрос по этой теме в соцсетях набрал 300 тысяч голосов менее чем за сутки, 97% респондентов проголосовали за снятие Беглова с должности.
После чего, как сообщают источники Telegram-канала «Северная Пальмира», градоначальник «взбесился» и «спустил ораву ботов», дабы оправдать себя в глазах петербуржцев на фоне гневного коллективного обращения. Соотношение голосов изменилось, но не существенно: по состоянию на 26 апреля, в Telegram проголосовали 1,4 млн человек — 78% не хотят видеть Александра Беглова губернатором Петербурга.
Ранее «ПС» рассказывала про жалобы горожан на «черные дыры» в Северной столице. Одной из таких стала гигантская яма на велодорожке на пересечении улиц Фучика и Бухарестской. В то время как бдительные горожане обозначают провалы тряпочками на палках, Смольный продолжает игнорировать недовольство петербуржцев.