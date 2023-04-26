Евразийский научно-образовательный центр объявил о сотрудничестве с ИТМО

Евразийский научно-образовательный центр Республики Башкортостан заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом ИТМО.
В церемонии подписания документа приняли участие ректор ИТМО Владимир Васильев, директор управляющей компании НОЦ Ирина Буренина и другие. Партнеры намерены создать эффективную систему подготовки научных кадров и сформировать новые направления исследовательской повестки НОЦ.
Кроме того, в рамках сотрудничества планируется внести вклад в развитие информационных технологий, в том числе это касается и «умных городов». Помимо всего прочего, студенты вузов Евразийского НОЦ смогут обучаться в совместных с ИТМО сетевых образовательных программах, а молодым исследователям позволят пройти полезные научно-образовательные стажировки, пишет Федеральное агентство новостей.