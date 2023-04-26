Аварийное отключение оставило без света жителей Петроградского района Петербурга

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга остаются без электричества из-за массовых отключений в среду, 26 апреля.
Представители «Россети Ленэнерго» сообщили, что свет в дома горожан вернется в течение часа. Сейчас электричества также нет в Санкт-Петербургском планетарии и в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова», передает 78.ru.
Кроме того, из-за отключений были изменены трассы трамвайных маршрутов № 7, №24 и №65. Горожан попросили учитывать сложившуюся ситуацию при построении маршрутов.
Отключения света и прорывы теплосетей стали обычным делом для жителей Северной столицы. Однако команда губернатора Александра Беглова не предпринимает эффективных мер в решении проблем, ограничиваясь локальным ремонтом.