«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

С тех пор подобные случаи повторялись снова и снова. В 2017 году площадь лесных пожаров в РФ составила 1,4 миллиона гектаров, в 2018 — 3,2 миллиона гектаров, в 2019 — уже целых 10 миллионов, в 2020 — 9,1 миллиона, а в 2021 — свыше 10 миллионов. И только в прошлом году президент Владимир Путин предложил создать единый центр по борьбе с такого рода катастрофами.