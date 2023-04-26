«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

Вчера, 25 апреля, Свердловская область оказалась охваченной сразу несколькими крупными пожарами: как следует из данных сайта мониторинга возгораний, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано более 30 новых очагов. По словам местных властей, опасная ситуация сейчас сложилась под Первоуральском и в поселках Таежный, Сосьва, Байкалово и Серово.
Усмирить разбушевавшуюся из-за жаркой погоды и сильного ветра стихию свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил своему заместителю Алексею Шмыкову, которому сегодня предстоит провести непростую беседу с погорельцами в Сосьве. Там пожар уничтожил половину поселка — без крова остались около 90 жителей, сгорели больница, центральная улица и лечебно-исправительная колония.
Несмотря на столь разрушительные последствия, сам глава региона до последнего не спешил давать никаких официальных комментариев, и понятно почему: управленец последние несколько дней находился в отъезде, путешествуя по Узбекистану и рекламируя продукцию Свердловской области на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».
Впрочем, эксперты убеждены, что несвоевременная командировка может сильно «аукнуться» Куйвашеву — на провальную подготовку региона к лесным пожарам непременно обратят внимание в администрации президента, поэтому проблем губернатору «точно не избежать».
«Огонь не утихает»
«Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно…» — именно так очевидцы описывали бушующий пожар в Сосьве, который начался днем 25 апреля предположительно с одного из деревообрабатывающих предприятий и стал крупнейшим в Свердловской области за последние дни.
От поселка, расположенного всего лишь в 260 километрах к северу от Екатеринбурга, почти ничего не осталось: пламя уничтожило половину населенного пункта, в котором проживает около 7 тыс. человек. Сначала в Сосьве загорелись горбыль и пиломатериалы, после чего огонь перекинулся на близлежащие строения — так площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров.
Пламя охватило местную школу, больницу, здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 для заключенных, а также дома сотрудников ГУФСИН и пожарных ЛИУ. Как передает телеканал ОТВ, количество сгоревших построек различного назначения, включая жилые дома, по последним данным, составило 120.
«Огонь не утихает. Совсем скоро начнут гореть школы. Дети бегают с ведрами, помогают тушить», — передает местный портал Е1.ru слова одной из местных жительниц.
В пресс-службе ГУ МЧС объяснили, что причинами столь стремительного распространения пожара стали обилие сухой травы и порывы ветра до 20 м/с. Тушению очага возгорания препятствовало и большое отдаление от водоисточников — огнеборцам пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьва для подачи воды к месту происшествия.
Режим чрезвычайной ситуации власти ввели лишь в 21:00 по местному времени (19:00 мск), когда пламя охватило уже около 50 строений. К тушению привлекли 60 человек и 14 единиц техники, также на место происшествия был направлен вертолет Ми-8 и группировка пожарных. К ночи в поселок были стянуты почти все силы регионального МЧС — число спасателей возросло до 120, а количество спецтехники — до 33.
Около 23:00 пожарные обнаружили тело одного погибшего. Некоторые местные жители до сих пор ищут своих родственников. Например, по данным 66.ru, с вечера 25 апреля на связь не выходит пожилая женщина, которая передвигается на костылях.
Локализовать пожар в Сосьве спасателям удалось к утру 26 апреля — в ходе тушения авиация МЧС осуществила сброс 36 тонн воды. К тому моменту местные жители уже покинули поселок, который, как сообщается, окутал густой дым и запах гари. Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали 240 осужденных из исправительной колонии №23 — здание полностью сгорело.
В компании «Россети Урал» уточнили, что огонь уничтожил электросетевую инфраструктуру, обслуживающую около 1,4 тыс. человек. Между тем в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что возгорание перекинулось на железную дорогу — в ночь на 26 апреля на станции Сосьва загорелись восемь вагонов с пиломатериалами.
По факту возгорания Следственный комитет РФ (СК) возбудил два уголовных дела: о халатности должностных лиц, не принявших должных мер для обеспечения пожарной безопасности в опасный период (ст. 293 УК), и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего.
В региональном МЧС и свердловской областной прокуратуре отмечают, что причиной трагедии стало возгорание пилорамы. Однако местные жители склоняются к версии, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы: 25 апреля температура воздуха в области превысила +20 градусов.
Пылающая Россия 2.0?
Масштабные пожары произошли и в других населенных пунктах Свердловской области, в частности в Таежном, Висиме, Неустроеве, Карпинске и Прогрессе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате ЧП почти 660 человек в регионе, включая 148 детей, остались без жилья, сгорели 178 строений.
В поселке Таежный Махневского городского округа огнем было охвачено более 20 домов — спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе троих детей. Погорельцев направили в пункт временного размещения. К утру 26 апреля очаг удалось локализовать на площади 2,7 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что огнеборцы сумели отстоять 79 домов.
Еще один крупный пожар произошел в поселке Прогресс под Первоуральском на территории пилорамы, где загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало, хотя спасатели отметили риск распространения огня на жилые дома. К тушению привлекли 22 человека, 7 единиц техники и пожарный поезд. Дополнительно муниципальные власти направили к месту ЧП машины для доставки воды.
В Карпинске эпицентром пожара стали хозяйственные постройки, после чего огонь перекинулся на близлежащие дома. Со слов очевидцев, люди «в панике выносили детей и технику», передает Telegram-канал «Жесть Екатеринбург». В региональной прокуратуре добавили, что несколько жилых помещений горят и в поселке Висим Пригородного района.
Однако Свердловская область — не единственный российский регион, для которого прошедшие сутки стали настоящим испытанием. 25 апреля сильный пожар произошел и в селе Баляга Забайкальского края: возгорание началось на территории мебельного комбината «Рассвет», но из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома. Местных жителей эвакуировали.
Жителей Тюмени предупредили о приближающемся облаке смога, которое образовалось из-за пожаров. Как уточнили в Обь-Ирышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля население региона может почувствовать привкус гари в воздухе.
Также в области ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, причем, по данным сервиса IQAir, количество вредных веществ в атмосфере уже в 1,2 раза превышает средний показатель, рекомендуемый специалистами ВОЗ. Как пишет портал «Наш город», сейчас в Тюмени действует пока лишь один лесной пожар.
Нынешняя ситуация невольно напоминает события, произошедшие в России в июле 2016 года, когда небо над большей частью страны затянуло дымом от лесных пожарищ в сибирской тайге — причем их площадь была настолько велика (сообщалось, что одновременно горели 2,3 миллиона гектаров леса), что смог накрыл и центральные районы РФ, дотянувшись до Москвы. Тогда в экспертном сообществе прочно закрепилась метафора «полыхающая Россия».
С тех пор подобные случаи повторялись снова и снова. В 2017 году площадь лесных пожаров в РФ составила 1,4 миллиона гектаров, в 2018 — 3,2 миллиона гектаров, в 2019 — уже целых 10 миллионов, в 2020 — 9,1 миллиона, а в 2021 — свыше 10 миллионов. И только в прошлом году президент Владимир Путин предложил создать единый центр по борьбе с такого рода катастрофами.
Что грозит Куйвашеву
Несмотря на то, что часть возгораний в Свердловской области все же удалось локализовать, эксперты убеждены, что плохая подготовленность региона к лесным пожарам неизбежно «обрушит» рейтинги губернатора Куйвашева.
Критика в отношении управленца вполне обоснована: все это время он находился в турне по Узбекистану, где презентовал «полыхающую» Свердловскую область премьеру республики Жамшиду Ходжаеву и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Хотя в Telegram-канале «Погоны и галстуки» и утверждали, что чиновник в среду вернется в РФ и возьмет оперативное управление на себя, пока этого, судя по всему, не произошло.
Куйвашев внезапно объявился в публичном пространстве после 11:00 мск 26 апреля, когда поручил ввести на территории региона режим повышенной готовности. До этого «разбираться» со стихией приходилось его замам — Алексею Шмыкову и Азату Салихову, а также министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву.
Как заметили в Telegram-канале «Навстречу трансферу», все утро пресс-служба губернатора цитировала МЧС, поскольку правительству о собственных достижениях сказать «было нечего».
«Потом вышли в люди замы, естественно “по поручению губернатора”, который греется в Ташкенте. На всякий случай: 660 человек остались без крова, возбуждено два уголовных дела. На главный вопрос “как шла подготовка к сезону лесных пожаров?” Куйвашев будет сочинять красноречивый ответ, сидя на чемоданах с халвой и наватом», — говорится в публикации.
Пока же «красноречивый ответ» пришлось сочинять перед Путиным, с которым губернатор уже провел телефонный разговор. Президент заслушал его доклад о последствиях крупного пожара в Сосьве и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. О том, какие меры свердловские власти принимают для ликвидации последствий, Куйвашеву предстоит рассказать 2 мая на совещании российского лидера с членами правительства.
В Telegram-канале «Кремлевский шептун» констатируют, что чиновник столкнулся с «большими проблемами» — он может оказаться под огнем критики в АП из-за проваленной подготовки региона к пожарам и несвоевременного отъезда за границу. В свою очередь политолог Илья Ананьев прогнозирует падение Куйвашего в «кремлевских рейтингах губернаторов».