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«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

Региональная политика
«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

Вчера, 25 апреля, Свердловская область оказалась охваченной сразу несколькими крупными пожарами: как следует из данных сайта мониторинга возгораний, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано более 30 новых очагов. По словам местных властей, опасная ситуация сейчас сложилась под Первоуральском и в поселках Таежный, Сосьва, Байкалово и Серово.

Усмирить разбушевавшуюся из-за жаркой погоды и сильного ветра стихию свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил своему заместителю Алексею Шмыкову, которому сегодня предстоит провести непростую беседу с погорельцами в Сосьве. Там пожар уничтожил половину поселка — без крова остались около 90 жителей, сгорели больница, центральная улица и лечебно-исправительная колония.

Несмотря на столь разрушительные последствия, сам глава региона до последнего не спешил давать никаких официальных комментариев, и понятно почему: управленец последние несколько дней находился в отъезде, путешествуя по Узбекистану и рекламируя продукцию Свердловской области на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Впрочем, эксперты убеждены, что несвоевременная командировка может сильно «аукнуться» Куйвашеву — на провальную подготовку региона к лесным пожарам непременно обратят внимание в администрации президента, поэтому проблем губернатору «точно не избежать».

«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

«Огонь не утихает»

«Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно…» — именно так очевидцы описывали бушующий пожар в Сосьве, который начался днем 25 апреля предположительно с одного из деревообрабатывающих предприятий и стал крупнейшим в Свердловской области за последние дни.

От поселка, расположенного всего лишь в 260 километрах к северу от Екатеринбурга, почти ничего не осталось: пламя уничтожило половину населенного пункта, в котором проживает около 7 тыс. человек. Сначала в Сосьве загорелись горбыль и пиломатериалы, после чего огонь перекинулся на близлежащие строения — так площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров.

Пламя охватило местную школу, больницу, здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 для заключенных, а также дома сотрудников ГУФСИН и пожарных ЛИУ. Как передает телеканал ОТВ, количество сгоревших построек различного назначения, включая жилые дома, по последним данным, составило 120.

«Огонь не утихает. Совсем скоро начнут гореть школы. Дети бегают с ведрами, помогают тушить», — передает местный портал Е1.ru слова одной из местных жительниц.
«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

В пресс-службе ГУ МЧС объяснили, что причинами столь стремительного распространения пожара стали обилие сухой травы и порывы ветра до 20 м/с. Тушению очага возгорания препятствовало и большое отдаление от водоисточников — огнеборцам пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьва для подачи воды к месту происшествия.

Режим чрезвычайной ситуации власти ввели лишь в 21:00 по местному времени (19:00 мск), когда пламя охватило уже около 50 строений. К тушению привлекли 60 человек и 14 единиц техники, также на место происшествия был направлен вертолет Ми-8 и группировка пожарных. К ночи в поселок были стянуты почти все силы регионального МЧС — число спасателей возросло до 120, а количество спецтехники — до 33.

Около 23:00 пожарные обнаружили тело одного погибшего. Некоторые местные жители до сих пор ищут своих родственников. Например, по данным 66.ru, с вечера 25 апреля на связь не выходит пожилая женщина, которая передвигается на костылях.

Локализовать пожар в Сосьве спасателям удалось к утру 26 апреля — в ходе тушения авиация МЧС осуществила сброс 36 тонн воды. К тому моменту местные жители уже покинули поселок, который, как сообщается, окутал густой дым и запах гари. Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали 240 осужденных из исправительной колонии №23 — здание полностью сгорело.

«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

В компании «Россети Урал» уточнили, что огонь уничтожил электросетевую инфраструктуру, обслуживающую около 1,4 тыс. человек. Между тем в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что возгорание перекинулось на железную дорогу — в ночь на 26 апреля на станции Сосьва загорелись восемь вагонов с пиломатериалами.

По факту возгорания Следственный комитет РФ (СК) возбудил два уголовных дела: о халатности должностных лиц, не принявших должных мер для обеспечения пожарной безопасности в опасный период (ст. 293 УК), и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

В региональном МЧС и свердловской областной прокуратуре отмечают, что причиной трагедии стало возгорание пилорамы. Однако местные жители склоняются к версии, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы: 25 апреля температура воздуха в области превысила +20 градусов.

Пылающая Россия 2.0?

Масштабные пожары произошли и в других населенных пунктах Свердловской области, в частности в Таежном, Висиме, Неустроеве, Карпинске и Прогрессе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате ЧП почти 660 человек в регионе, включая 148 детей, остались без жилья, сгорели 178 строений.

«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

В поселке Таежный Махневского городского округа огнем было охвачено более 20 домов — спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе троих детей. Погорельцев направили в пункт временного размещения. К утру 26 апреля очаг удалось локализовать на площади 2,7 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что огнеборцы сумели отстоять 79 домов.

Еще один крупный пожар произошел в поселке Прогресс под Первоуральском на территории пилорамы, где загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало, хотя спасатели отметили риск распространения огня на жилые дома. К тушению привлекли 22 человека, 7 единиц техники и пожарный поезд. Дополнительно муниципальные власти направили к месту ЧП машины для доставки воды.

В Карпинске эпицентром пожара стали хозяйственные постройки, после чего огонь перекинулся на близлежащие дома. Со слов очевидцев, люди «в панике выносили детей и технику», передает Telegram-канал «Жесть Екатеринбург». В региональной прокуратуре добавили, что несколько жилых помещений горят и в поселке Висим Пригородного района.

Однако Свердловская область — не единственный российский регион, для которого прошедшие сутки стали настоящим испытанием. 25 апреля сильный пожар произошел и в селе Баляга Забайкальского края: возгорание началось на территории мебельного комбината «Рассвет», но из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома. Местных жителей эвакуировали.

Жителей Тюмени предупредили о приближающемся облаке смога, которое образовалось из-за пожаров. Как уточнили в Обь-Ирышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля население региона может почувствовать привкус гари в воздухе.

«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

Также в области ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, причем, по данным сервиса IQAir, количество вредных веществ в атмосфере уже в 1,2 раза превышает средний показатель, рекомендуемый специалистами ВОЗ. Как пишет портал «Наш город», сейчас в Тюмени действует пока лишь один лесной пожар.

Нынешняя ситуация невольно напоминает события, произошедшие в России в июле 2016 года, когда небо над большей частью страны затянуло дымом от лесных пожарищ в сибирской тайге — причем их площадь была настолько велика (сообщалось, что одновременно горели 2,3 миллиона гектаров леса), что смог накрыл и центральные районы РФ, дотянувшись до Москвы. Тогда в экспертном сообществе прочно закрепилась метафора «полыхающая Россия».

С тех пор подобные случаи повторялись снова и снова. В 2017 году площадь лесных пожаров в РФ составила 1,4 миллиона гектаров, в 2018 — 3,2 миллиона гектаров, в 2019 — уже целых 10 миллионов, в 2020 — 9,1 миллиона, а в 2021 — свыше 10 миллионов. И только в прошлом году президент Владимир Путин предложил создать единый центр по борьбе с такого рода катастрофами.

Что грозит Куйвашеву

Несмотря на то, что часть возгораний в Свердловской области все же удалось локализовать, эксперты убеждены, что плохая подготовленность региона к лесным пожарам неизбежно «обрушит» рейтинги губернатора Куйвашева.

Критика в отношении управленца вполне обоснована: все это время он находился в турне по Узбекистану, где презентовал «полыхающую» Свердловскую область премьеру республики Жамшиду Ходжаеву и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Хотя в Telegram-канале «Погоны и галстуки» и утверждали, что чиновник в среду вернется в РФ и возьмет оперативное управление на себя, пока этого, судя по всему, не произошло.

«Горячий» звонок Путину. Пожар на Свердловщине перекинулся на рейтинги Куйвашева

Куйвашев внезапно объявился в публичном пространстве после 11:00 мск 26 апреля, когда поручил ввести на территории региона режим повышенной готовности. До этого «разбираться» со стихией приходилось его замам — Алексею Шмыкову и Азату Салихову, а также министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву.

Как заметили в Telegram-канале «Навстречу трансферу», все утро пресс-служба губернатора цитировала МЧС, поскольку правительству о собственных достижениях сказать «было нечего».

«Потом вышли в люди замы, естественно “по поручению губернатора”, который греется в Ташкенте. На всякий случай: 660 человек остались без крова, возбуждено два уголовных дела. На главный вопрос “как шла подготовка к сезону лесных пожаров?” Куйвашев будет сочинять красноречивый ответ, сидя на чемоданах с халвой и наватом», — говорится в публикации.

Пока же «красноречивый ответ» пришлось сочинять перед Путиным, с которым губернатор уже провел телефонный разговор. Президент заслушал его доклад о последствиях крупного пожара в Сосьве и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. О том, какие меры свердловские власти принимают для ликвидации последствий, Куйвашеву предстоит рассказать 2 мая на совещании российского лидера с членами правительства.

В Telegram-канале «Кремлевский шептун» констатируют, что чиновник столкнулся с «большими проблемами» — он может оказаться под огнем критики в АП из-за проваленной подготовки региона к пожарам и несвоевременного отъезда за границу. В свою очередь политолог Илья Ананьев прогнозирует падение Куйвашего в «кремлевских рейтингах губернаторов».

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