Милорад Додик: Республика Сербская обретет независимость от Боснии и Герцеговины мирным путем

Республика Сербская планирует обрести независимость от Боснии и Герцеговины. Об этом в среду заявил президент образования Милорад Додик.
В эфире местного телеканала политик подчеркнул, что энтитет не вынашивает милитаристских планов для достижения поставленной цели. По его словам, регион заинтересован исключительно в мирном отсоединении.
«Республика Сербская будет самостоятельным государством и достигнет этого мирным путем. У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир», — подчеркнул Додик.
Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о строительстве на территории энтитета центра в память о жертвах нацистской Германии. Такой же комплекс скоро появится и в Белграде, добавил он.