Al-Eqtisadiya: страны ЕС ошиблись, перерезав энергетические «вены» с Россией

По данным издания, из-за введения санкций против России в ЕС существует раскол. Некоторые страны, наиболее зависимые от российских поставок, выступают против таких жестких мер, считая, что нельзя так просто перерезать энергетические «вены» с одним из крупнейших производителей нефти и газа.