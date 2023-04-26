Al-Eqtisadiya: страны ЕС ошиблись, перерезав энергетические «вены» с Россией

Страны Евросоюза допустили ошибку, прекратив энергетическое сотрудничество с Россией. Теперь неизвестно, сколько еще они продержатся без энергопоставок из РФ, сообщает Al-Eqtisadiya.
По данным издания, из-за введения санкций против России в ЕС существует раскол. Некоторые страны, наиболее зависимые от российских поставок, выступают против таких жестких мер, считая, что нельзя так просто перерезать энергетические «вены» с одним из крупнейших производителей нефти и газа.
Тем временем Европе приходится решать многочисленные проблемы, вызванные энергокризисом, который, как сообщает издание, продлится еще довольно долгое время.