«Дешевые активы». First Republic продолжил череду громких банковских крахов в США

По их данным, цена за акцию First Republic во время закрытия торговой сессии пробила исторический минимум. Падение началось после того, как банк отчитался за первый финансовый квартал — оказалось, что сумма активов сократилась с $176,4 млрд до $104,5 млрд, то есть на 41% в сравнении с концом прошлого года.