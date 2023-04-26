«Дешевые активы». First Republic продолжил череду громких банковских крахов в США

Акции одного из крупнейших американских региональных банков First Republic за последний потеряли около половины стоимости, причем 30% из них — буквально за одну ночь. Об этом сообщили журналисты издания Forbes.
По их данным, цена за акцию First Republic во время закрытия торговой сессии пробила исторический минимум. Падение началось после того, как банк отчитался за первый финансовый квартал — оказалось, что сумма активов сократилась с $176,4 млрд до $104,5 млрд, то есть на 41% в сравнении с концом прошлого года.
При этом половина депозитов – это сертификаты, которые были выделены на спасение First Republic крупнейшими американскими банками, включая Citigroup и JPMorgan Chase.
Сложившаяся ситуация вынудила руководство банка начать брать займы под высокие проценты, чтобы сохранить организацию на плаву.
«В итоге получилось, что у банка дешевые активы, но дорогие пассивы», — прокомментировал управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин.
Теперь First Republic собирается серьезно сократить внутренние расходы – урезать траты на служебные помещения, снизить вознаграждение для руководителей, а также уволить 20-25% сотрудников во II квартале.
Однако эксперты считают, что все эти меры не исправят положение, в котором оказалось руководство. Даже несмотря на то, что с конца марта до конца апреля отток депозитов замедлился – общий объем вкладов сократился на 1,7%.
Напомним, что региональные банки в США столкнулись с проблемами в начале марте. 10 марта обанкротился Silicon Valley Bank, 16-й по величине активов банк в Соединенных Штатах. Вслед за ним стал банкротом банк Signature. Данная цепочка событий вызвала панику, которая сопровождалась массовым оттоком депозитов и обвалом биржевых котировок кредитных организаций.
Чтобы остановить кризис, Федеральной резервной системе США пришлось пойти на радикальные меры. Регулятор упростил доступ к «дисконтному окну» - стандартному инструменту для поддержки банков. Благодаря этому механизму региональные американские банки заняли у ФРС более 300 миллиардов долларов. После этого паника снизилась, а 25 марта совет по надзору за финансовой стабильностью Соединенных Штатов заявил, что ситуация находится под полным контролем.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Вашингтон хочет снова подключить российские банки к международной банковской системе SWIFT.