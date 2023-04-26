«Это все просто фантазии сексуальные»: Пригожин об отсутствии подкрепления для ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что подразделения ВСУ окажутся зажаты в «котел» в Бахмуте (Артемовске) после взятия «музыкантами» важнейшего в городе перекрестка. Он заявил, что никаких «клещей» для украинских военных не будет, поскольку с западной стороны остаются дороги, по которым противник ежедневно подкидывает резервы.