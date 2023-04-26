«Это все просто фантазии сексуальные»: Пригожин об отсутствии подкрепления для ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что подразделения ВСУ окажутся зажаты в «котел» в Бахмуте (Артемовске) после взятия «музыкантами» важнейшего в городе перекрестка. Он заявил, что никаких «клещей» для украинских военных не будет, поскольку с западной стороны остаются дороги, по которым противник ежедневно подкидывает резервы.
С соответствующим запросом в пресс-службу компании «Конкорд» обратилась редакция издания URA.RU. Бизнесмен подчеркнул, что стратегически важный перекресток в Бахмуте, о котором сообщают российские военкоры, «вагнеровцами» пока не взят.
«Мы находимся рядом. Но даже если мы его возьмем, не будет никаких "клещей" для ВСУ. Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются. Они плохие, они сложные, они нами простреливаются, но противник подкидывает резервы ежедневно. Как я уже говорил, о том, что кто-то где-то как-то блокирует приход резервов, там кроме нас нет никого. Это все просто фантазии сексуальные, которые расходятся в интернете о том, что кто-то нам еще чем-то помог», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Также предприниматель оценил попытки СМИ «выровнять информационную поляну» перед праздниками.
«Я очень рад, что перед майскими праздниками СМИ пытаются выровнять информационную поляну, но, чтобы ее выровнять, хоть кто-то должен еще где-нибудь немножечко поднапрячься. Ребята, вперед, берем Авдеевку, Угледар, показываем подвиги и движемся несокрушимыми массами на Киев. Это я тем, кто там сидит и на стол оливье накрывает в своих блатных кабинетах», — заявил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о текущей ситуации в Бахмуте. Он подчеркнул, что там идут кровавейшие бои, а его бойцам по-прежнему не дают снаряды для уничтожения артиллерии противника.