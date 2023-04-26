Си Цзиньпин сообщил о намерениях Пекина сотрудничать с Украиной

Председатель Китая Си Цзиньпин выступил с новым заявлением относительно ситуации на украинской территории. Об этом стало известно 26 апреля.
По его словам, Пекин вне зависимости от обстановки на геополитической арене готов вести совместную деятельность с киевским режимом на взаимовыгодных условиях.
Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР в ситуации на Украине всегда была на стороне мира. В связи с чем он пообещал отправить в Киев и в другие государства своих представителей для обсуждения вариантов разрешения конфликта.
Ранее стало известно о телефонном разговоре Си Цзиньпина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам последнего, диалог был содержательным.