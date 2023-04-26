Погодный фронт. Синоптики зафиксировали в Донбассе климатическую аномалию

Непрекращающиеся дожди на территории Донбасса стали полной неожиданностью для местных жителей. По их словам, таких сюрпризов погода на их памяти еще не подкидывала.
Погодные условия настолько испортились, что даже просто поддерживать обычный ритм жизни для местных жителей стало затруднительно. Например, фермеры не могут работать в полях, так как земля попросту превратилась в однородное месиво. Любые передвижения в зоне климатической аномалии так же затруднены.
Причем, по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт будет лишь расширяться. Так, непогода перейдет и на украинские территории — левобережную часть страны начнет затапливать уже с 28 апреля. Лишь к началу мая разбушевавшаяся стихия начнет успокаиваться, а осадки пойдут на спад.
Метеорологи также отметили, что Донбасс ожидает понижение среднедневной температуры до +16 градусов.