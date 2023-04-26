Погодный фронт. Синоптики зафиксировали в Донбассе климатическую аномалию

Погодные условия настолько испортились, что даже просто поддерживать обычный ритм жизни для местных жителей стало затруднительно. Например, фермеры не могут работать в полях, так как земля попросту превратилась в однородное месиво. Любые передвижения в зоне климатической аномалии так же затруднены.