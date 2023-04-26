Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим от пожаров в Свердловской области. Также ему доложили о принятых мерах после ЧП, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Путин провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Также он связывался с министром МЧС Александр Куренковым по поводу ситуации с пожарами. По словам Пескова, 2 мая Куйвашев доложит о мерах помощи потерявшим жилье в результате возгораний.
Пожар в поселке Сосьва случился днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовали на девяти тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке ввели режим ЧС.