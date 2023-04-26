Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Информацию об этом распространило китайское телевидение.
Стоит отметить, что это первый диалог глав двух государств с начала спецоперации на Украине. Возможность их переговоров обсуждалась с момента визита Си Цзиньпина в Москву 20 марта.
Ранее в СМИ появилась информация, что во время поездки в Пекин французский президент Эммануэль Макрон пытался убедить Китай «образумить Россию» по украинскому вопросу.