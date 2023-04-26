МИД Китая: Великобритания не имеет прав на Гонконг

Великобритании пора отказаться от старых принципов, поскольку у нее нет прав на Гонконг. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что Пекин в отношениях с Лондоном всегда основывался на принципах равенства и взаимного уважения. Она также напомнила, что, согласно китайско-британской декларации, Соединенное Королевство не имеет прав на Гонконг.
«Но Великобритания держится за старое, читает старые реплики из устаревшего сценария, что в конечном итоге лишь сильнее удаляет от прогресса», — объяснила Мао Нин.
Стоит отметить, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил о планах следить за соблюдением прав человека в Китае и ограничением свобод жителей Гонконга.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Пекин и Вашингтон к проведению встречи по Тайваню.