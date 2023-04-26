Михаил Мишустин вспомнил притчу о газели и льве на форуме «Знание»

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на марафоне общества «Знание». Рассказывая о главных принципах государственного управления, он вспомнил притчу о животных из Африки.
В ходе своего выступления Мишустин рассказал о новой модели государственного управления. Она базируется на анализе достоверных данных, а также на проектном подходе к решению различных задач. По словам премьер-министра, эта модель позволяет более эффективно использовать ресурсы и оперативно реагировать на все изменения, происходящие в стране и мире. Объясняя основные принципы управления, принятые в Правительстве России, Мишустин рассказал притчу о льве и газели.
«Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты — газель или лев, когда встает солнце, нужно бежать», — приводит его слова издание mk.ru.
Премьер-министр России ранее заявил, что страны Запада стремятся запретить использование русского языка, в том числе в книгах, фильмах и музыке. По его мнению, это делается для того, чтобы россияне забыли свои традиции и историю.