Михаил Мишустин вспомнил притчу о газели и льве на форуме «Знание»

В ходе своего выступления Мишустин рассказал о новой модели государственного управления. Она базируется на анализе достоверных данных, а также на проектном подходе к решению различных задач. По словам премьер-министра, эта модель позволяет более эффективно использовать ресурсы и оперативно реагировать на все изменения, происходящие в стране и мире. Объясняя основные принципы управления, принятые в Правительстве России, Мишустин рассказал притчу о льве и газели.